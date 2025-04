Iván Herrera hace historia con los Cardenales de San Luis

Iván Herrera escribió una página histórica en el Busch Stadium, al convertirse en el primer catcher de los Cardenales de San Luis en conectar 3 jonrones en un mismo partido en 144 años de vida de la franquicia.

El panameño de 24 años consiguió la hazaña durante la victoria de 12-5 sobre los Angelino.

Herrera, quien es considerado como uno de los mejores bateadores jóvenes en la organización, logró algo que ni el miembro del Salón de la Fama Ted Simmons, ni el JMV de la Serie Mundial Darrell Porter hicieron en San Luis.

“Es increíble hacer algo que nunca se había hecho antes”, dijo Herrera después del juego. “Todo el esfuerzo que hiciste durante tu carrera… creciendo no tenía dinero, ni nada, y ahora poder lograr estas cosas, significa mucho para mí, para mi familia y para mi país”.

El careta panameño conectó sus tres bambinazos a una distancia proyectada de 395, 414 y 425, según registró la MLB.

La madre de Herrera, Dona, quien regularmente organiza fiestas para ver los juegos de su hijo en su casa en la Ciudad de Panamá, recibió una llamada de su hijo tan pronto como salió del terreno de juego.

“Llamé a mi mamá y estaba muy feliz. Estaba a punto de llorar, yo también lloré un poco. Mi mamá y mi papá me apoyaron en todo momento. No fue fácil y casi decido no jugar béisbol profesional”, comentó Herrera emocionado.