“La OEA violenta la soberanía de los Estados” según Roderic Burgos

De acuerdo con lo expresado por el director ejecutivo de la Causa Yo Creo en la Familia el señor Roderick Burgos, “la Organización de los Estados Americanos violenta (OEA), la soberanía de los estados”. Las palabras de Burgo se dan luego de que se conocieran varios de los temas a tratar en la próxima reunión de este organismo internacional que se desarrollará en Perú del 5 al 7 de octubre, entre los cuales se encuentra “sutilmente” temas relacionados con los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

El argumento de Burgos frente a las recomendaciones que emite la O.E.A., es que, “son temas ya legislados, calificados, evaluados y juzgados que ya forman parte de la jurisdicción la República de Panamá”. Sin embargo, una de las funciones de este organismo internacional es defender los derechos humanos aparte que, las propuestas que surjan de las reuniones de este organismo son solo recomendaciones a los Estados miembros y no están obligados a cumplir con las mismas a menos que haya un consenso entre todos los estados miembros, dado que los artículos 17 y 19 del capítulo cuarto sobre Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, expresan lo siguiente:

Artículo 17, “Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal“.

Artículo 19, “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Las declaraciones del representante de la Causa Yo Creo en La familia, llegan un día después de que se conocieran los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en donde el 77% de los encuestados resolvió no estar de acuerdo con la aprobación en Panamá de la unión legal entre personas del mismo sexo, así como no permitirles a parejas homosexuales la adopción de niños menores de edad. Por lo que, Roderick Burgos aseguró que “es un nuevo invento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde comienzan a dar no derechos sino privilegios a ciertos grupos” y terminó su intervención diciendo que “hay una presión internacional que quiere llevar a Panamá modificar su legislación de alguna u otra forma”.