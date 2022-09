Encuesta revela desaprobación de union del mismo sexo en Panamá

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), durante el mes de abril de 2022 en más de 16 mil hogares panameños y un total de 30, 554 personas encuestadas, reveló la posición de los panameños encuestados sobre diferentes temas, entre ellos, la legalización de la union entre personas del mismo sexo, un tema que para algunos panameños resulta “polémico” partiendo desde el punto que la mayoría de los panameños profesan alguna fe religiosa que les “impide” aprobar este “este tipo de conducta”.

Si bien es cierto, el tema de la union entre personas del mismo sexo no debe ser tratado desde la perspectiva religiosa, este ha sido el mayor obstáculo enfrentado por la comunidad LGTBIQ+, quienes como personas, exigen su derecho a tener acceso a una unión legal que les brinde las mismas garantías que las uniones entre personas de sexo opuesto.

El informe de esta encuesta arrojó que el 77% de los encuestados no está de acuerdo con la legalización de la union entre personas del mismo sexo. sin embargo, esa misma población encuestada expresó con un 57% que las personas de la comunidad LGTBIQ+, tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.

Estas cifras han causado “preocupación” en la opinión pública, no por la oposición casi rotunda sobre la legalización de la union entre personas del mismo sexo, sino porque por el 43% restante de esa población encuestada que considera que las personas que no se identifican con los géneros hombre o mujer, no tienen los mismos derechos que la población en general. Lo que ha encendido las alarmas e invita a reflexionar sobre la postura y conducta de una población que “asume” no reconocer los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+.

Por otro lado, esa misma encuesta reveló con un 80% que no se les debe permitir a las personas del mismo sexo, adoptar a niños menores de edad.

Otro tema analizado fue la legalización de la eutanasia, en donde el 49% de los panameños mostró su oposición, mientras que el 37% estuvo de acuerdo con que se aprueben leyes que promuevan la muerte asistida. En tanto, con respecto a legalizar el aborto, el 76% dijo estar en desacuerdo con que se modifique la ley actual para que se permita el aborto sin importar la causal y que sea la mujer quien tome la decisión. Sin embargo, el 7o% está de acuerdo con que se imparta educación integral sexual en los colegios a través de las guías desarrolladas por el Ministerio de Educación.

El tema en donde hubo mayor consenso entre la población encuestada fue sobre la legalización de la marihuna con fines recreativos en donde un abrumador 88% de los panameños no está de acuerdo y solo un 7% resolvió estar a favor.

Este estudio se llevó a cabo en diferentes sectores del país, tanto urbanos y rurales así como también en áreas comarcales.