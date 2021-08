Lanzan nueva línea de Barbie para homenajear al personal de salud

El gigante estadounidense de juguetes Mattel rinde homenaje, en tiempos de batalla global contra el Covid-19, a seis mujeres comprometidas en el mundo de la medicina de varios países, a través de la realización de diversos modelos de la clásica Barbie.

El tributo está dirigido, entre otras, a la profesora Sarah Gilbert, directora del prestigioso instituto Jenner de la Universidad de Oxford y madre de la primera vacuna contra el Covid-19, inmunizante que luego fue producido por el grupo farmacéutico anglo-sueco AstraZeneca.

Mattel eligió para Gilbert, quien recientemente fue condecorada en Gran Bretaña con la Orden del Imperio concedida por la Reina por propuesta del premier Boris Johnson, la imagen de la Barbie Científica.

La compañía también homenajeó a dos operadoras sanitarias estadounidenses, Amy O’Sullivan y Audrey Cruz, a la activista canadiense Chika Stacy Oriuwa, la investigadora brasileña Jaqueline Goes de Jesus y la médica australiana Kirby White.

La directora del instituto Jenner aceptó el tributo de buen grado. “Es una noticia muy extraña”, sonrió la investigadora ante la BBC, deseando que la iniciativa pueda “inspirar a las nuevas generaciones”.

“Mi esperanza es que la muñeca que me dedicaron sirva para hacer conocer a las niñas una carrera futura de la que pueden no saber nada”, y porque no, sugerirles el sueño de convertirse en “expertas en vacunas”, agregó la académica.

“Nuestro deseo es una forma de reconocimiento a los tremendos sacrificios afrontados por aquellos que trabajan en primera fila como héroes para contrarrestar la pandemia y los desafíos que derivaron”, subrayó del otro lado del océano Lisa McKnight, vicepresidente responsable del sector de muñecas de Mattel.

Una manera de “iluminar sus esfuerzos, compartiendo historias, y que una plataforma como Barbie pueda convertirse en fuente de inspiración para las próximas generaciones”, agregó McKnight. (ANSA).