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«Ley Cazzu»: iniciativa busca facilitar trámites de viaje para menores

Published

7 horas atrás

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El caso mediático que involucra a la cantante argentina Cazzu y al cantante mexicano Christian Nodal ha generado debate en redes sociales y ahora incluso inspira una propuesta legal conocida como «Ley Cazzu.»

La iniciativa busca modificar ciertos trámites relacionados con viajes y movilidad de menores cuando uno de los padres se encuentra ausente o no cumple con sus responsabilidades parentales. La propuesta surge luego de que el tema se volviera viral en internet, donde se discutía la dificultad de que un menor pueda salir del país si no cuenta con la autorización de ambos padres.

Según lo planteado, la propuesta pretende que, en casos donde exista abandono parental comprobado, no sea necesario contar con el permiso del padre o madre que no participa en la crianza del menor para realizar trámites de movilidad nacional o internacional.

Quienes impulsan esta idea aseguran que el objetivo principal es priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, evitando que situaciones legales o la ausencia de uno de los padres se conviertan en un obstáculo para actividades como viajes, mudanzas o trámites oficiales.

Además, los promotores de la propuesta han señalado que no se trata de una iniciativa con enfoque de género, sino de una medida orientada al interés superior del menor, principio que suele guiar muchas legislaciones relacionadas con la protección de la infancia.

El debate sobre la llamada «Ley Cazzu» continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios discuten si este tipo de cambios legales podrían ayudar a resolver conflictos familiares relacionados con la custodia y la movilidad de los hijos.

 

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