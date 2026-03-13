¿Cuánto vale realmente un Óscar? La respuesta podría sorprenderte

Cada año, el mundo del cine se centra en los Premios Óscar, una gala que honra las obras y talentos más notables del cine. Sin embargo, más allá del encanto de la alfombra roja y los agradecimientos, hay un aspecto que a menudo sorprende: el verdadero valor económico de la famosa estatuilla.

El galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es uno de los premios más respetados en el ámbito del entretenimiento. No obstante, desde una prespectiva legal, su costo es casi simbólico.

Desde 1950, la Academia implementó una regla que prohíbe a los galardonados vender o subastar su premio. Si un ganador o sus descendientes desean deshacerse de la estatuilla, deben ofrecerla primero a la Academia por un valor simbólico de un dólar.

Esta regulación se instintuyó para prevenir que los premios lleguen al mercado de coleccionistas y mantener el valor del galardón como un reconocimiento artístico, sin considerar su valor comercial.

Asimismo, la norma aclara que poseer la estatuilla no proporciona derechos sobre la marca o la propiedad intelectual asociada con los Óscar, que sigue siendo controlada por la Academia.

Sin embargo, hay excepciones. Los premios otorgados antes de la creación de esta norma no están restringidos, lo que ha llevado a que algunos se vendan por sumas astrónomicas.

Uno de los ejemplos más famosos ocurrió cuando el cantante Michael Jackson adquirió en una subasta la estatuilla de Mejor Película del clásico «Lo que el viento se llevó», pagando cerca de 1,54 millones de dólares.

Más allá de su valor simbólico, el trofeo destaca por su diseño. La figura ilustra a un caballero levantando una espada sobre un rollo de película, y está hecha de una aleación metálica llamada britannium, que después se recubre con oro de 24 quilates.

A pesar de que su precio legal es bajo, recibir un Óscar sigue siendo uno de los mayores logros para los artistas en la industria del cine.