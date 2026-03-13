Connect with us

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto vale realmente un Óscar? La respuesta podría sorprenderte

ENTRETENIMIENTO

Premios Óscar 2026 tendrán fuerte operativo de seguridad en Hollywood

ENTRETENIMIENTO

Imputan 14 cargos a mujer que abrió fuego frente a la residencia de Rihanna

ENTRETENIMIENTO

Weinstein describe la cárcel de Rikers Island como “un infierno”

ENTRETENIMIENTO

Disney+ revela el primer vistazo del especial por los 20 años de Hannah Montana

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto vale realmente un Óscar? La respuesta podría sorprenderte

Published

2 horas atrás

on

Cada año, el mundo del cine se centra en los Premios Óscar, una gala que honra las obras y talentos más notables del cine. Sin embargo, más allá del encanto de la alfombra roja y los agradecimientos, hay un aspecto que a menudo sorprende: el verdadero valor económico de la famosa estatuilla.

El galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es uno de los premios más respetados en el ámbito del entretenimiento. No obstante, desde una prespectiva legal, su costo es casi simbólico.

Desde 1950, la Academia implementó una regla que prohíbe a los galardonados vender o subastar su premio. Si un ganador o sus descendientes desean deshacerse de la estatuilla, deben ofrecerla primero a la Academia por un valor simbólico de un dólar.

Esta regulación se instintuyó para prevenir que los premios lleguen al mercado de coleccionistas y mantener el valor del galardón como un reconocimiento artístico, sin considerar su valor comercial.

Asimismo, la norma aclara que poseer la estatuilla no proporciona derechos sobre la marca o la propiedad intelectual asociada con los Óscar, que sigue siendo controlada por la Academia.

Sin embargo, hay excepciones. Los premios otorgados antes de la creación de esta norma no están restringidos, lo que ha llevado a que algunos se vendan por sumas astrónomicas.

Uno de los ejemplos más famosos ocurrió cuando el cantante Michael Jackson adquirió en una subasta la estatuilla de Mejor Película del clásico «Lo que el viento se llevó», pagando cerca de 1,54 millones de dólares.

Más allá de su valor simbólico, el trofeo destaca por su diseño. La figura ilustra a un caballero levantando una espada sobre un rollo de película, y está hecha de una aleación metálica llamada britannium, que después se recubre con oro de 24 quilates.

A pesar de que su precio legal es bajo, recibir un Óscar sigue siendo uno de los mayores logros para los artistas en la industria del cine.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

DEPORTES NACIONALES26 mins atrás

Inauguran el estadio Roberto Mariano Bula de Colón

Luego de casi nueve años de abandono, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cumplió su compromiso con el...
TECNOLOGÍA2 horas atrás

Google Maps ahora responde consultas complejas con IA

Google presentó oficialmente Ask Maps, una nueva herramienta conversacional que responde preguntas complejas que un mapa nunca podría responder. Es...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

¿Cuánto vale realmente un Óscar? La respuesta podría sorprenderte

Cada año, el mundo del cine se centra en los Premios Óscar, una gala que honra las obras y talentos...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

Joven karateca panameño Felipe Sepe se corona campeón nacional 2026 con solo 14 años

El karate panameño celebra un nuevo talento. El joven atleta Felipe Sepe se proclamó Campeón Nacional de Panamá 2026 el...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Díaz-Canel admite negociación con funcionarios de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel hizo hoy el anuncio histórico que el régimen cubano «ha sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!