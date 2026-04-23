Los retiros psicodélicos entran en auge en todo el mundo

El creciente interés en los supuestos beneficios de las drogas psicodélicas ha dado lugar a libros, documentales y conferencias dedicados a estas sustancias que alteran la mente. Ahora se suma un negocio más a la lista: los retiros psicodélicos.

Cientos de organizaciones en todo el mundo ofrecen viajes de varios días donde los participantes pagan por experiencias con drogas que, según afirman, promueven la sanación psicológica, el crecimiento personal y otros beneficios.

Muchas cuentan con protocolos de seguridad, pero aún conllevan un «potencial de daños físicos, psicológicos e interpersonales», escribieron investigadores que analizaron decenas de retiros en un artículo reciente publicado en JAMA Network Open.

Actualmente, ningún psicodélico ha sido aprobado a nivel federal en Estados Unidos, aunque esto podría cambiar pronto. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a acelerar las revisiones de los psicodélicos que muestran potencial para tratar afecciones como el trastorno de estrés postraumático. La orden también instruye a las fuerzas del orden a reducir rápidamente las restricciones sobre cualquier sustancia psicodélica aprobada por la FDA.

El único fármaco que ha sido evaluado por la FDA hasta el momento, el MDMA, fue rechazado como tratamiento para el TEPT en 2024 debido a preocupaciones sobre su seguridad y eficacia.

El Dr. John Krystal, psiquiatra de la Facultad de Medicina de Yale que ha seguido de cerca este campo, afirma que los psicodélicos deben considerarse como «un procedimiento médico serio que conlleva riesgos que deben gestionarse cuidadosamente».

Quienes trabajan en este campo afirman que los retiros actuales son mucho más seguros que los de décadas anteriores, cuando las experiencias psicodélicas casi siempre se realizaban clandestinamente con escasas medidas de seguridad.

«La mayor visibilidad de los psicodélicos ha generado una mayor demanda de estos retiros», declaró Brad Burge, quien ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro, fabricantes de fármacos y operadores de retiros relacionados con psicodélicos durante casi 20 años. “Ese mercado en auge ha permitido que los retiros amplíen sus servicios, contraten más personal médico y de entrenamiento, y se tomen la seguridad más en serio que nunca.”

(AP)