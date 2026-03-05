NOTICIAS NACIONALES
Luis Santanach asumirá la dirección del Idaan
Luego de la renuncia de Rutilo Villarreal en el Idaan, el presidente Mulino anunció que creará una nueva figura que estará dentro del Idaan para que «sea los ojos del Gobierno» dentro de la institución.
Mientras tanto, el ingeniero Luis Santanach, actual subdirector y profesional con amplia experiencia en sistemas de agua, asumirá la dirección encargada.
El mandatario nacional también anunció que aumentará la coordinación para dar seguimiento cercano a la gestión del agua en todo el país.
Se activará el proceso institucional para la elección del nuevo director del IDAAN.
