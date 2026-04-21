Madonna busca piezas de vestuario tras su paso por Coachella

La inesperada aparición de Madonna en el festival Coachella generó gran conversación, no solo por su actuación. La artista informó sobre la pérdida de varias prendas que formaban parte del outfit que usó durante su show.

Más que atuendos: piezas con historia

Mediante sus redes sociales, la cantante comentó que las prendas desaparecidas no eran simples ropas, sino artículos recuperados de su colección personal, algunos de los cuales están ligados a momentos clave en su trayectoria.

Según explicó, entre las prendas perdidas se encuentran elementos imprescindibles del conjunto que llevó en el escenario, los cuales poseían un valor especial que va más allá de lo visual.

Se ofrece recompensa por su regreso

Frente a esta situación, Madonna lanzó un llamado público para recuperar los artículos, afirmando que ofrecerá una recompensa a quien brinde información que ayude a hallarlos.

Un regreso que atrajo la atención

La artista compartió el escenario con Sabrina Carpenter, cantando algunos de sus éxitos más populares y presentando material nuevo, en lo que se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.

Nueva música en camino

Este regreso coincide con la presentación de su próximo proyecto musical, con el que promete retomar su estilo más bailable y reconectar con el sonido que definió una época en su carrera.