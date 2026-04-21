Cameo eliminado en la secuela de “El diablo viste a la moda”

A pocos días del lanzamiento de «El diablo viste a la moda 2», se reveló que una de las apariciones especiales no estará en la película. La actriz Sydney Sweeney filmó una escena para el filme que finalmente fue retirada durante la edición.

Una aparición que no pasó el corte

De acuerdo con reportes de Entertainment Weekly, la actriz reconocida por su papel en «Euphoria» era parte de una escena inicial en la que se interpretaba a sí misma. Su papel estaba relacionado con el regreso del personaje de Emily Charlton, interpretado por Emily Blunt, quien ahora tiene un puesto importante en el mundo de la moda.

Decisión de edición

La escena, que tenía una duración breve, fue eliminada porque no se ajustaba al ritmo de la historia de la película. Por lo tanto, el equipo decidió dejarla fuera del montaje final, aunque valoraron la participación de Sweeney.

Lo que sí veremos en pantalla

La producción, que tiene a Meryl Streep y Anne Hathaway como protagonistas, incluirá otros cameos significativos, como el de Lady Gaga, quien también forma parte de la banda sonora.

Fecha de estreno

La anticipada secuela se estrenará en los cines a finales de abril en varios países de América Latina, mientras que en Estados Unidos su llegada a las salas está programada para principios de mayo de 2026.