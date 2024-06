Medio millón de inmigrantes podrían obtener ciudadanía estadounidense con nuevo plan de Biden

El presidente Joe Biden está dando un paso expansivo en un año electoral para ofrecer alivio a potencialmente cientos de miles de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, con el objetivo de equilibrar su propia represión agresiva en la frontera sur a principios de este mes que enfureció a sus defensores y a muchos legisladores demócratas.

La Casa Blanca anunció el martes que la administración Biden permitirá, en los próximos meses, que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. La medida podría afectar a más de medio millón de inmigrantes, según altos funcionarios de la administración.

Para calificar, un inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos durante 10 años a partir del lunes y estar casado con un ciudadano estadounidense. Si se aprueba la solicitud de un inmigrante calificado, él o ella tendría tres años para solicitar una tarjeta verde y recibir un permiso de trabajo temporal, mientras tanto, estaría protegido de la deportación.

Alrededor de 50.000 niños no ciudadanos cuyos padres están casados ​​con un ciudadano estadounidense también podrían calificar para el proceso, según altos funcionarios de la administración que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato. No hay ningún requisito sobre cuánto tiempo debe haber estado casada la pareja, pero nadie es elegible después del lunes. Eso significa que los inmigrantes que alcancen esa marca de 10 años después del lunes no calificarán para el programa, según los funcionarios.