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Metro de Panamá implementa estrategias ante aumento de pasajeros
El Metro de Panamá implementa estrategias operativas y de mejora continua para gestionar el aumento constante de pasajeros y ampliar su capacidad futura con nuevas líneas.
Para lograrlo, un equipo especializado analiza el flujo diario de usuarios en las estaciones más críticas, mientras que los conductores reciben capacitación en mantenimiento autónomo para minimizar los tiempos de respuesta ante fallas técnicas.
Asimismo, la institución ha superado retos tecnológicos con la modernización de los validadores de pago para garantizar un servicio estable y confiable, proyectando además nuevos proyectos de expansión como la Línea 3 y un sistema de teleférico.