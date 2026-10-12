MiCultura evalúa edificaciones patrimoniales afectadas por el sismo

El Ministerio de Cultura (MiCultura) coordina la evaluación de edificaciones patrimoniales, iglesias, museos y otros inmuebles de interés cultural afectados por el sismo del pasado 9 de octubre, con el objetivo de determinar el alcance de los daños, establecer medidas de seguridad y definir las acciones necesarias para su recuperación y conservación en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, entre otras áreas del país.

Iglesias y edificaciones patrimoniales

Entre los casos de mayor afectación identificados durante las inspecciones técnicas realizadas en Coclé figuran la Catedral San Juan Bautista y el edificio de la Gobernación de Penonomé, ambos con clasificación preliminar de inmuebles inseguros y de acceso restringido.

En la catedral se registró el colapso parcial del cuerpo de campanas de una de sus torres, grietas en la estructura y caída de escombros sobre la vía pública. En la Gobernación se constató el colapso de secciones de los muros laterales, con exposición de entrepisos y daños en la fachada.

El informe preliminar, elaborado por la Coordinación Técnica de la Unidad de Gestión de Proyectos de MiCultura, también documenta afectaciones en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros. En ambos inmuebles se identificaron daños que requieren medidas preventivas, entre ellos, desprendimientos de fragmentos y materiales en la fachada, grietas y pérdida de tejas en la cubierta. Su clasificación inicial establece uso restringido mientras avanzan las evaluaciones correspondientes.

En la provincia de Los Santos, los reportes preliminares señalan daños en la iglesia de San Atanasio, en la Villa de Los Santos, así como afectaciones en otros templos de distintas localidades. En Veraguas también se reportaron daños en la Catedral de Santiago Apóstol.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que todas las iglesias afectadas recibirán atención. Esta respuesta forma parte del compromiso institucional con la protección de los espacios de valor cultural y de los bienes que resguardan, así como con la seguridad de las personas.

Museos y bienes culturales

En cuanto a los museos, los reportes recibidos dan cuenta de daños en el Museo de la Nacionalidad, el Museo Belisario Porras, el Museo de Penonomé y el Museo Regional de Aguadulce.

Entre las afectaciones comunicadas figuran desprendimientos y desplazamientos de tejas, grietas, daños en elementos constructivos y afectaciones en vitrinas y objetos arqueológicos. En el Museo Arqueológico de El Caño se reportaron daños menores, principalmente desplazamientos de tejas.

En algunos sitios, las restricciones de acceso por seguridad han impedido verificar las condiciones internas y el estado de altares, imágenes religiosas, cubiertas y otros bienes culturales.

Mercados de artesanías

Los mercados artesanales de La Arena, en Herrera; Penonomé, en Coclé; y Santiago, en Veraguas, permanecen cerrados de forma preventiva tras presentar afectaciones preliminares por el reciente sismo.

Entre los daños reportados figuran grietas en paredes, desprendimientos de cielorrasos, afectaciones en los sistemas eléctricos y de climatización, además de pérdidas de vitrinas y piezas artesanales.

Escuelas y centros educativos culturales

En Veraguas se reportaron daños en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, mientras que la Escuela Presidente Porras, la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena y otros inmuebles permanecen entre los sitios pendientes de inspección o verificación de sus condiciones estructurales.

Bibliotecas

MiCultura mantiene las evaluaciones de los inmuebles vinculados a bibliotecas y otros espacios culturales. Los daños y las medidas de atención correspondientes deberán precisarse conforme se reciban los reportes y se realicen las inspecciones técnicas.

En el nivel de prioridad crítica se encuentran las bibliotecas públicas de Soná, en Veraguas; Ocú, en Herrera; Macaracas, en Los Santos; y Penonomé, en Coclé. Estos inmuebles requieren inspección inmediata y cierre preventivo hasta contar con una evaluación técnica. El ingreso está limitado a personal técnico autorizado.

En el nivel de prioridad alta figuran las bibliotecas Eusebio A. Morales, en Panamá; David, en Chiriquí; Santiago, en Veraguas; Aguadulce, en Coclé; Chitré, en Herrera; y La Villa, en Los Santos. Para estas instalaciones se establece la necesidad de inspecciones urgentes, debido a daños visibles o sospechas de afectaciones estructurales.

Acciones de evaluación y recuperación

La directora de Proyectos Especiales de MiCultura, Yamileth Stanziola, explicó que la atención se desarrollará por etapas, comenzando con la limpieza y el aseguramiento de las áreas afectadas, para posteriormente establecer las intervenciones de recuperación, rehabilitación o reconstrucción que correspondan, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones especializadas.

Como parte de la respuesta inmediata, se activó el Plan de Manejo de Riesgos, con énfasis en las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Las inspecciones iniciales también contaron con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Protección Institucional (SPI), como parte de las verificaciones de seguridad.

MiCultura mantiene pendiente la inspección de otros inmuebles, entre ellos, la Escuela Presidente Porras, la iglesia de Natá, la Catedral de Penonomé y la Casa de la Niña Ana, en la Villa de Los Santos. Las evaluaciones permitirán precisar el alcance de los daños y establecer las medidas de protección, recuperación y conservación que correspondan.