Ministro Andrade aclara que comunidades afectadas ya está comunicadas

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó cómo ha sido la respuesta de emergencia ante los daños viales causados por el sismo reciente.

Destaca que, a pesar de los múltiples derrumbes y afectaciones en puentes, la prioridad principal ha sido mantener las regiones comunicadas mediante la rápida movilización de equipos y empresas locales.

Asimismo, señala que las reparaciones estructurales y futuras construcciones cumplirán con los códigos antisísmicos vigentes para garantizar la seguridad de la infraestructura nacional.