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Ministro Chapman está dispuesto a escuchar a transportistas

Published

11 horas atrás

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El ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, responde a la exigencia de transportistas por tema del subsidio del combustible.

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