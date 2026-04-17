Ministro Orillac inaugura feria Capac Expo Hábitat 2026

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó este jueves en el corte de cinta que inauguró Capac Expo Vivienda 2026, la vigésimo tercera versión de la principal feria inmobiliaria anual que organiza la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

La presencia de Orillac en este evento de profunda huella económica y social en el país puso de manifiesto el apoyo del gobierno del presidente José Raúl Mulino al sector privado que trabaja para generar empleo y el desarrollo y prosperidad de las familias panameñas.

«El Gobierno siempre está apoyando este tipo de eventos que son importantes para el país», expresó Orillac. Asimismo, resaltó el impulso a la economía del país a través de los promotores, dando empleo y desarrollando la actividad nacional».

Posteriormente, el ministro recorrió diversos puestos institucionales y privados de la feria, constatando la amplia oferta para cada segmento de la población.

Los organizadores de Capac Expo Vivienda 2026 también estuvieron acompañados en el corte de cinta por los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Jaime Jované) y de Obras Públicas (José Luis Andrade).

La feria se desarrollará hasta el 19 de abril en el Centro de Convenciones de Amador, con una oferta de más de 300 proyectos habitacionales.