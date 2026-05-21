Minsa advierte no bajar la guardia e insta a vacunarse contra el sarampión

El Ministerio de Salud insta a la ciudadanía a mantener la vigilancia preventiva ante la amenaza del sarampión, enfocándose especialmente en la protección de poblaciones vulnerables como infantes y personas con enfermedades crónicas.

La preocupación principal es por la disminución en la aplicación de segundas dosis, subrayando que completar el esquema de vacunación es vital para evitar brotes locales.