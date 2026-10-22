Minsa confirma el fallecimiento de la segunda víctima del sismo

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves sobre el fallecimiento de la señora Regina Miranda, de 60 años de edad, quien se encontraba delicada de salud en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas, tras sufrir una lesión grave durante el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

De acuerdo con la información disponible, Miranda se encontraba desempeñando labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas, cuando ocurrió el movimiento sísmico. Durante la evacuación del plantel, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose la cabeza y sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave.

Tras el incidente, fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció después de permanecer en estado de coma.

El Minsa expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás seres queridos de la señora Miranda. Asimismo, extiende su solidaridad a la comunidad educativa y a las familias afectadas por las consecuencias de este fenómeno natural.

El Ministerio de Salud reitera su compromiso de continuar brindando atención médica a las personas afectadas por el sismo y acompañamiento a las comunidades impactadas por esta emergencia.