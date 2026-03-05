Mulino destaca dinamismo económico del país con incrementos del 13.4% en recaudación de impuestos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó hoy el importante y positivo dinamismo de la economía nacional, reflejado en el incremento de la recaudación de impuestos, el turismo y la creación de nuevos empleos, entre otros indicadores. Este crecimiento será impulsado por una inversión pública superior a los 11 mil millones de balboas programada para este año.

En su habitual conferencia de los jueves, realizada en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, el mandatario informó también que el subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Luis Santanach, asumirá la dirección general de la entidad, tras la renuncia del director Rutilio Villarreal.

Auge en la recaudación de impuestos, turismo, empleos e inversión en obras fortalecen dinamismo económico

El presidente Mulino informó que la Dirección General de ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha registrado un aumento del 13.4% en la recaudación de impuestos en el año 2025 en comparación con el 2024.

“Esta mejora es el fruto del mayor dinamismo económico, de una mejor capacidad recaudatoria en programas de prevención y control de la evasión fiscal y de la colaboración ciudadana al exigir su factura para participar en la lotería fiscal”, destacó el mandatario. Añadió que este incremento en la recaudación retorna en obras y servicios al país y a sus ciudadanos, como los proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional en salud, deportes, infraestructuras viales y escolares, así como en subsidios a los sectores más vulnerables.

El presidente agradeció a los consumidores por respaldar esta política gubernamental de exigir su factura, evitando que los impuestos pagados sean retenidos por quienes deben declararlos a la DGI.

En cuanto a turismo, el jefe del Ejecutivo detalló que el país cerró con 3 millones de visitantes internacionales, representando un 8.4% de crecimiento; mientras, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) ubica a Panamá, junto a Argentina y Brasil, como los tres países con el mayor incremento en el número de pasajeros en sus distintos aeropuertos.

Con relación al empleo, reportó que en el último cuatrimestre del 2025 se generaron 111 mil puestos de trabajo a nivel nacional, lo cual tiene un impacto económico significativo.

Indicó que, si bien las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) mantienen un desempleo en 10.4%, la medición abarca hasta septiembre, que fue la conclusión de los pasados conflictos en Bocas del Toro que provocó la pérdida de más de 7 mil empleos. No obstante, con el esfuerzo del Gobierno Nacional para el retorno de la compañía bananera Chiquita, los empleos se están recuperando poco a poco, y al ritmo que puede avanzar la empresa.

El mandatario reiteró su optimismo en los esfuerzos para reducir el desempleo, gestión que recibirá un fuerte impulso con los macroproyectos que impulsa el Gobierno Nacional, como la rehabilitación de la carretera Interamericana desde Loma Campana, en Panamá Oeste, hasta Santiago, en Veraguas.

Para el citado proyecto vial, anunció que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmó este miércoles con el Consorcio Vial del Istmo el contrato para la APP de la rehabilitación de este importante tramo carretero.

“Se trata de un recorrido de 192 kilómetros con la construcción de 15 nuevos retornos en puntos específicos para mejorar el tráfico en distintas comunidades. Es una obra muy esperada que generará unos 2,000 empleos y reactivará la economía de gran parte del país”, precisó el presidente.

Asimismo, confirmó que ya se cuenta con la orden de proceder para la construcción de 50 nuevos puentes zarzo en la comarca Ngäbe-Buglé, los cuales mejorarán la seguridad y la movilidad en la región.