Mulino firmó acuerdo con sector agropecuario en Tierras Altas

Tras sostener una reunión con la Asociación de Productores de Tierras Altas en Volcán, Chiriquí, el candidato presidencial José Raúl Mulino firmó este martes un acuerdo en el que se compromete a apoyar al sector agropecuario durante su gobierno.

Se trata de un acuerdo plasmado por los productores agrícolas en el documento denominado “Planteamiento de los productores a los candidatos a la Presidencia de la República para la defensa e implementación de la política agroalimentaria del Estado, en beneficio del sector agropecuario”.

Mulino visitó Chiriquí con el interés de escuchar al sector agropecuario en directo, sus inquietudes y reclamos; planteando algunas propuestas para este sector: apoyo crediticio, centros de post cosecha, expansión de la Cadena de Frío, innovación y tecnología al servicio de la producción nacional.

“Un esfuerzo para que esta actividad tan noble sea más rentable y tenga un futuro”, afirmó el candidato presidencial.

“Soy productor en una fica pequeña. Se lo que cuesta producir y me he llevado malas experiencias intentando aportar a la producción nacional. A mí no me echan cuento porque lo viví en carne propia” sostuvo el candidato al tiempo que dijo que no puede haber importación cuando existe abastecimiento nacional.

El candidato de la fórmula Martinelli- Mulino se comprometió a llamar a los mejores en sectores importantes, como el agropecuario y turismo, sin importar si son de otro partido o independientes. “Vamos a convocar a los gremios que desean un país mejor en serio para que estén presentes en el gobierno”.

“El Chen Chen también será para el productor. Eso se logra con apoyo financiero, con innovación y tecnología para aumentar la productividad, con un gobierno que garantice la compra a precios justos. Hoy el productor recibe muy poco y el consumidor paga muy caro. Esto va a cambiar”.

El candidato por los partidos Realizando Metas y Alianza planteó la necesidad de “trabajar juntos: sector privado, cooperativas y gobierno. “Yo sé que ustedes necesitan caminos en buen estado, sé que necesitan mejorar la logística, los centros post cosechas no son suficientes y hacen falta más”.

Otra de las propuestas discutidas en el encuentro fue la necesidad de exportar con una marca país que valorice más lo que se produce.

“Pondré en marcha el programa de recuperación vial más grande jamás visto, necesitamos que los caminos al campo sean buenos. Para llegar, llevar y traer productos y porque estamos en un país rico que tiene recursos para hacerlo”.

“Yo soy padre y abuelo, como muchos de ustedes. Lo que más queremos es que nuestros hijos y nietos tengan mejor vida de la que nosotros tuvimos y ese sueño es el que vamos a construir entre todos”, sostuvo Mulino ante el grupo de productores de Tierras Altas.

Participaron en la actividad representantes de la Comunidad Productora de Tierras Altas, Asociación Nacional de Ganaderos, Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá, Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá, entre otros y acompañando al candidato Anel “Bolo” Flores.