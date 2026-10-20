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Multinacional sueca SKF confirma la instalación en Panamá de su nuevo centro de distribución
La multinacional sueca SKF, líder global en ingeniería de rodamientos especializados, anunció que establecerá en Panamá su centro de distribución para los mercados de Centroamérica, México, Colombia, Ecuador y Perú.
Según indicó la embajadora de Panamá en Suecia, Natalia Royo, se proyecta que la compañía comience a operar en el país en aproximadamente 17 meses, periodo durante el cual acondicionarán su centro de almacenamiento y distribución.
SKF es un referente mundial en ingeniería, especializado en rodamientos versátiles y adecuados para velocidades altas o muy altas —capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos—. Actualmente, la compañía está presente en 130 países y genera alrededor de 37 mil empleos.
Con esta expansión, Panamá formará parte clave de su cadena de distribución, lo que representará importantes oportunidades de empleos para el talento panameño.