Narendra Modi, primer líder mundial con 100 millones de seguidores en Instagram

¿Cómo surgió la figura de El Mencho?

Corte Suprema anula aranceles globales que impuso Trump

Más de 20 países asistirán a la primera cita de la Junta de Paz de Trump

Trump anuncia que la Junta de Paz destinará más de 5.000 millones para Gaza

4 horas atrás

En tiempos donde las redes sociales permiten multiplicar el alcance de un mensaje, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se convirtió hoy en el líder mundial con más seguidores en Instagram con 100 millones.

En segundo lugar está Donald Trump, con 43,2 millones, una diferencia abismal que marca el nivel de popularidad del líder indio.

Modi se unió a la plataforma en 2014, cuando llegó al poder, en 12 años ha logrado construir una herramienta de comunicación a gran escala e inalcanzable para otras figuras políticas del mundo.

Así está la lista de políticos más seguidos:
– Narendra Modi (India): 100 millones
– Donald Trump (EE.UU.): 43,2 millones
– Prabowo Subianto (Indonesia): 15 millones
– Lula da Silva (Brasil): 4,4 millones
– Recep Tayyip Erdogan (Turquía): 11,6 millones
– Javier Milei (Argentina): 6,4 millones

 

