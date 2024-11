Navidad llega cargada de estrenos cinematográficos

‘Gladiator II’ es el punto de partida de una carrera entre las grandes productoras de Hollywood que se disputarán el primer lugar de la taquilla navideña.

Este es un repaso de las producciones llamadas a disputar a los gladiadores de Ridley Scott el trono de la taquilla navideña.

‘Wicked’ (estreno 22 de noviembre)

Universal ha confiado la pelea por la corona de las navidades a la adaptación de un musical de largo y exitoso recorrido sobre las brujas de Oz. Jon M. Chu dirige este ‘spin off’ que protagonizan la estrella del pop Ariana Grande y la estrella del teatro musical Cynthia Erivo.

Glinda (Grande) y Elphaba (Erivo) se conocen en la universidad de Shiz y forjan una estrecha amistad que, sin embargo, se resquebrajará a raíz de un encuentro con el Mago de Oz.

‘Here’ (estreno 5 de diciembre)

Robert Zemeckis reúne a Tom Hanks y a Robin Wright tras ‘Forrest Gump’, así como a parte del equipo artítico de aquel pelotazo de 1994, en ‘Here’, las historias de varias familias en una misma casa desde el origen de los Estados Unidos de América.

El cineasta, como es tradición en él, se ha valido de las más modernas técnicas digitales para cambiar la edad de los actores y actrices y acometer esta ambiciosa producción de Miramax.

‘El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim’ (5 de diciembre)’

Peter Jackson apadrina este proyecto que recurre a la animación para contar la cruenta rivalidad entre Helm, rey de Rohan, y Wulf, rey de los Dundenling, a quien mueve la sed de venganza. La acción transcurre unos 200 años antes de la trama que guió la trilogía de la comunidad del anillo que dirigió el propio Jackson.

El japonés Kenji Kamiyama, responsable de la serie ‘Ghost in the shell: stand alone complex”, dirige esta gran apuesta de Warner Bros.

‘Kraven: el cazador’ (13 de diciembre)

Marvel y Sony unen sus fuerzas para adentrarse en el origen de este súpervillano, al que da vida el actor británico Aaron Taylor-Johnson. Russel Crowe, como el padre sin escrúpulos de Kraven, es otro de los atractivos de esta producción de acción, violencia y ritmo trepidante. Dirige JC Chandor, responsable de Margin Call.

‘Mufasa’ (20 de diciembre)

Una precuela de ‘El rey león’, un éxito mundial que no cesa 30 años después de su estreno, es el potente recurso de Disney para triunfar en un terreno que se le suele dar muy bien, el de la taquilla navideña.

Un director de espíritu ‘indie’ como Barry Jenkins (Óscar por ‘Moonlight’) está al frente de una producción que combina tecnología digital hiperrealista y acción real para sumir al espectador en la selva y en esta historia sobre Mufasa, el padre de Simba.

Disney, además, se guarda un as en la manga con ‘Vaiana 2’, que se estrenará el 29 de noviembre. Una manera a priori muy eficiente para ir calentando los motores de la recaudación.

‘Sonic 3’ (20 de diciembre)

En la estela de las dos anteriores entregas, una combinación de realidad y animación a todo ritmo, Paramount echará el resto en diciembre con una nueva aventura de Sonic.

Junto a la figura icónica de la marca de videojuegos ‘Sega’ estarán Knuckles y Tails para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, cuyos poderes complicaráb muchísimo la trama.

James Marsden, Tika Sumpter y Jim Carrey encabezan el reparto.

Dos apuestas del cine español

Aunque no es un momento del año que le resulte propicio, la industria española dará la cara en las fechas navideñas con varios títulos.

Destacan ‘Raqa’, una trama de espías infiltrados en el mismo corazón sirio del Estado Islámico que protagoniza Álvaro Morte, el ‘Profesor’ en ‘La casa de papel’ (estreno el 22 de noviembre), y ‘Al otro barrio’, comedia con Quim Gutiérrez y Sara Solomando en primera línea que podría dar las sorpresa en una época que tanto se presta a la sonrisa (en salas desde el 5 de diciembre).