Omar Valencia firmó contrato con los New York Red Bulls por 3 años

Los New York Red Bulls han fichado al defensa de New York Red Bulls II, Omar Valencia, con un contrato para el primer equipo. Valencia firma un contrato de tres años hasta 2027 con una opción para 2028.

Valencia, de 20 años, jugó dos temporadas con New York Red Bulls II. En dos temporadas, ha disputado 37 partidos, incluidos 35 como titular. Valencia ha registrado cuatro asistencias, logrando su primera asistencia de su carrera en MLS NEXT Pro en una victoria por 3-2 sobre FC Cincinnati 2 el 28 de marzo de 2023. Hizo su debut en MLS NEXT Pro el 26 de marzo de 2023, en un empate 1-1 contra Columbus Crew 2. Valencia fue convocado siete veces al primer equipo durante la temporada 2024 de la MLS. Hizo su debut en la MLS el 8 de junio contra New England Revolution.

“Estamos muy emocionados de sumar a Omar a nuestra plantilla del primer equipo”, dijo el director deportivo Julián de Guzmán. “Omar ha demostrado un gran desarrollo en las últimas dos temporadas con New York Red Bulls II, y estamos emocionados de ayudarlo a continuar su desarrollo”.

Antes de Nueva York, Valencia jugó con el Club Plaza Amador del Clausura de Panamá de Fútbol. Hizo ocho apariciones en total con el club, incluidas dos como titular.

El defensor ha representado a Panamá a nivel internacional. Recientemente participó con la selección Sub-23 de Panamá en amistosos contra México el 6 y 9 de septiembre. Valencia apareció anteriormente con la Sub-20 de Panamá durante el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2022, donde hizo cuatro apariciones.

“Omar es un joven defensor talentoso que ha tenido mucho éxito con nuestro segundo equipo”, dijo el entrenador en jefe de New York Red Bulls, Sandro Schwarz. “Ha entrenado con nosotros durante gran parte de la temporada y estamos emocionados de ficharlo con un contrato con el primer equipo”.

Valencia hizo su debut con la Selección Nacional de Panamá el 11 de junio de 2022, en un amistoso contra Uruguay. Valencia también formó parte de la selección de Panamá para la Copa América 2024, apareciendo como suplente en el partido de Panamá contra Colombia. Se convirtió en el primer jugador activo de MLS NEXT Pro en jugar en la Copa América.