OMS pide a China más información sobre brote de neumonía en niños

La Organización Mundial de la Salud dice que ha solicitado oficialmente a China información sobre un aumento potencialmente preocupante de enfermedades respiratorias y grupos de neumonía en niños.

La agencia de salud de la ONU citó informes de medios no especificados y un servicio global de monitoreo de enfermedades infecciosas que informaron sobre grupos de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China. En un comunicado el miércoles por la noche, la OMS dijo que no estaba claro si estaban relacionados con un aumento de las infecciones respiratorias reportadas por las autoridades chinas.

Los científicos externos dijeron que la situación merecía una estrecha vigilancia, pero no estaban convencidos de que el reciente aumento de enfermedades respiratorias en China señalara el comienzo de un nuevo brote global.

La aparición de nuevas cepas de gripe u otros virus capaces de desencadenar pandemias suele comenzar con grupos de enfermedades respiratorias no diagnosticadas. Tanto el SARS como el COVID-19 fueron reportados por primera vez como tipos inusuales de neumonía.

La OMS señaló que las autoridades de la Comisión Nacional de Salud de China informaron el 13 de noviembre de un aumento de las enfermedades respiratorias, que, según dijeron, se debía al levantamiento de las restricciones de bloqueo por COVID-19. Otros países también vieron un aumento en las enfermedades respiratorias como el virus respiratorio sincicial o VRS, cuando terminaron las restricciones pandémicas.

La OMS dijo que informes de los medios aproximadamente una semana después informaron sobre grupos de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China.

“No está claro si estos están asociados con el aumento general de infecciones respiratorias previamente informado por las autoridades chinas, o con eventos separados”, dijo la OMS, y agregó que había solicitado más detalles a China sobre los virus que circulan actualmente y cualquier aumento de la carga en los hospitales, a través de un mecanismo jurídico internacional.

El Dr. David Heymann, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que probablemente había antecedentes de infecciones respiratorias estacionales.