Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES

Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hezbulá

NOTICIAS INTERNACIONALES

"Búfalo Trump" se salva gracias a las redes sociales

NOTICIAS INTERNACIONALES

Negociadores de EE.UU. e Irán alcanzan acuerdo preliminar para extender el alto el fuego

NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump afirma que el acuerdo con Irán «tiene que ser perfecto»

NOTICIAS INTERNACIONALES

OMS eleva a 223 las «muertes sospechosas» por ébola en el Congo

NOTICIAS INTERNACIONALES

Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hezbulá

Published

2 horas atrás

on

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, prometió este viernes «intensificar el daño causado a Hizbulá» en el Líbano, país que Israel continúa bombardeando a diario además de emitir órdenes de desplazamiento forzoso contra gran parte de su población del sur.

«Nuestro objetivo es claro: intensificar el daño causado a Hizbulá, alejar la amenaza terrorista de nuestra población civil y fortalecer la defensa de las comunidades del norte», dijo durante una visita a las tropas israelíes desplegadas en zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur del Líbano.

Pese al actual alto el fuego, que solo existe sobre el papel, el teniente coronel confirmó que los soldados israelíes continúan avanzando en el sur del Líbano, donde ocupan un territorio que parece buscan ampliar hasta el río Zahrani, respaldados por ataques aéreos.

«Hizbulá ha sufrido daños acumulativos sin precedentes: la eliminación de miles de terroristas, incluyendo comandantes de alto y medio rango. No hay lugar que pu

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

HISTORIA DEL MUNDIAL 20266 segundos atrás

Jersey de México 2026 genera debate por el trato a sus artesanas

Empresa es duramente criticada por las condiciones laborales de las artesanas encargadas de elaborar el jersey conmemorativo de la Selección...
HISTORIA DEL MUNDIAL 20267 mins atrás

Canadá, México y Estados Unidos refuerzan controles sanitarios ante riesgo de ébola previo al Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá, México y Estados Unidos han implementado...
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Estación Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos en la Línea 3

El Metro de Panamá informó que este domingo 31 de mayo la estación Albrook operará con un horario especial debido...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hezbulá

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, prometió este viernes «intensificar el daño causado a Hizbulá» en...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Todo un éxito el tercer sorteo del Mega Bingo TV Mundial

La iniciativa, liderada por el despacho de la Primera Dama, busca transformar infraestructuras deterioradas en espacios dignos que promuevan la...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!