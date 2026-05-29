Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hezbulá

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, prometió este viernes «intensificar el daño causado a Hizbulá» en el Líbano, país que Israel continúa bombardeando a diario además de emitir órdenes de desplazamiento forzoso contra gran parte de su población del sur.

«Nuestro objetivo es claro: intensificar el daño causado a Hizbulá, alejar la amenaza terrorista de nuestra población civil y fortalecer la defensa de las comunidades del norte», dijo durante una visita a las tropas israelíes desplegadas en zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur del Líbano.

Pese al actual alto el fuego, que solo existe sobre el papel, el teniente coronel confirmó que los soldados israelíes continúan avanzando en el sur del Líbano, donde ocupan un territorio que parece buscan ampliar hasta el río Zahrani, respaldados por ataques aéreos.

«Hizbulá ha sufrido daños acumulativos sin precedentes: la eliminación de miles de terroristas, incluyendo comandantes de alto y medio rango. No hay lugar que pu