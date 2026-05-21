Ordenan detención provisional para Orlando Cuesta por el caso de la fiscal Ossa

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Ordenan detención provisional para Orlando Cuesta por el caso de la fiscal Ossa
Una jueza de garantías imputó cargos contra Orlando Cuesta, quien enfrenta detención provisional por los delitos de femicidio y robo agravado en perjuicio de la fiscal Patricia Ossa.
El tribunal fundamentó su decisión en la contundencia de las pruebas y la gravedad del ataque, descartando la teoría de un forcejeo accidental para confirmar, mediante peritajes científicos, una agresión directa y deliberada.
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