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Ordenan detención provisional para Orlando Cuesta por el caso de la fiscal Ossa

Published

8 mins atrás

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Una jueza de garantías imputó cargos contra Orlando Cuesta, quien enfrenta detención provisional por los delitos de femicidio y robo agravado en perjuicio de la fiscal Patricia Ossa.

El tribunal fundamentó su decisión en la contundencia de las pruebas y la gravedad del ataque, descartando la teoría de un forcejeo accidental para confirmar, mediante peritajes científicos, una agresión directa y deliberada.

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