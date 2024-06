Oscar Vallarino será el nuevo viceministro de Ambiente

El presidente electo, José Raúl Mulino, designó a Oscar Vallarino B. como viceministro de Ambiente, quien acompañará en esa cartera al ministro designado, Juan Carlos Navarro.

Vallerino posee una Maestría en Ciencias de la Universidad de Aberdeen, Reino Unido; una Licenciatura en Biología Marina de la Universidad Estatal Nicholls, Louisiana (EE. UU.); un Diplomado en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y un Diplomado en Gestión de la Reputación del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

Desde el año 2012 hasta el 2018, Vallarino se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos de la en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). De octubre de 2018 a octubre de 2019, fungió como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación en la ACP.

También, se desempeñó como gerente ejecutivo de la División de Ambiente y como secretario de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CICH) desde el año 2000 hasta el 2012.

Ha ocupado el cargo de director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y miembro de las juntas directivas de diversas organizaciones, incluidas la Fundación NATURA, FUPASA, Amigos del Patronato del Águila Harpía, Fundación Chagres y la Association for Biodiversity Information (ABI) y de empresas tales como Ancon Expeditions of Panama Inc. y Ecoturismo y Mercadeo, S.A.