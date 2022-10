Padre denuncia a la madre de su hija por sacarla del país

Mientras un padre se encuentra en detención provisional tras intentar sacar a su hijo de cuatro años del país sin el consentimiento de su madre. Gilberto Guevara denuncia que su hija fue sacada del país por su madre.

Gilberto Guevara quien firmó un permiso de salida del país para que su hija visitara con su madre Orlando, Florida desde el 30 de junio hasta el 9 de julio, menciona que no se cumplió con el destino del viaje y para el sábado 2 de julio notó que había perdido todo contacto con su hija.

“Al intentar ir a fiscalía en el sector de Calidonia y colocar la denuncia me dijeron que no se podía poner una denuncia”, señala que se que recurrió ha contactar por sus propios medios a la policía de Estados Unidos. No fue hasta pasado los 15 días validos del permiso, que se le permitió levantar la denuncia contra la madre de su hija en Panamá, actualmente se mantienen investigaciones en ambos países.