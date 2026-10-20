Panamá alberga el Foro Ministerial sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe

El décimo octavo Foro Ministerial de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá y organizado por el PNUD y la CEPAL, reunió a líderes regionales para debatir sobre la vulnerabilidad ante desastres naturales y la crisis climática que agravan la persistente desigualdad económica.

El propósito central del encuentro consistió en conectar políticas sociales para fomentar una capacidad de adaptación y recuperación, permitiendo así que las poblaciones vulnerables protejan su bienestar y progreso frente a imprevistos repentinos.