Panamá avanza a la fase final de las eliminatorias del Mundial Femenino

Panamá venció 3-0 a Cuba en el Grupo E en la noche del viernes en el Estadio Universitario de Penonomé.

En los primeros minutos del partido, Yarisleidy Mena derribó a Karla Riley dentro del área, lo que provocó que la árbitra Alyssa Pennington señalara penalti a favor de Panamá. El disparo de Riley fue detenido por la portera cubana Alianne Matamoro; sin embargo, Ericka Arauz aprovechó el rebote en el minuto 2 para poner a Panamá en ventaja.

Un autogol de Sheyla Wanton aumentó la ventaja de Panamá en el minuto 22. Arauz anotó el tercer gol en el minuto 57 con un remate de derecha dentro del área.

Panamá finaliza su campaña como líder del Grupo E con un récord perfecto de 4-0-0, asegurando su lugar a la fase final de las eliminatorias.

Cuba cerró su participación en las eliminatorias femeninas en segundo lugar del Grupo E con un récord de 2-1-1.