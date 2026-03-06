Panamá cayó ante Cuba en su estreno en el Clásico Mundial

El abridor panameño Logan Allen solo tuvo dos episodios malos, pero fue suficiente para que Cuba produjera 3 carreras para llevar su primera victoria del Clásico Mundial, en partido celebrado en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Cuba llegó al Clásico Mundial de Béisbol de este año con la intención de mantener intacta su impresionante racha. Incluyendo un cuarto puesto en el torneo de 2023, los cubanos han avanzado de la fase de grupos en los cinco Clásicos anteriores.

Panamá pudo anotar una carrera en la séptima entrada, pero no pudo acercarse más. Tres relevistas cubanos se combinaron para los últimos siete outs y aseguraron la victoria, ayudados en parte por una espléndida defensa de Moncada en la esquina caliente para salvar una carrera en la octava entrada.

Panamá buscará primera victoria en la fase de grupos cuando se enfrente a Puerto Rico mañana desde las 7:00 pm.