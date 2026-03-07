Panamá firma acuerdo “Escudo de las Americas” liderado por Trump

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó hoy en la firma del acuerdo multilateral “Escudo de las Américas” promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, el cual establece una nueva estrategia y programas de acción contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal en el continente americano.

Trump manifestó durante el acto de firma que este acuerdo es una nueva alianza que tiene el objetivo de establecer la “erradicación de los cárteles” como una prioridad, promoviendo una política de “tolerancia cero” frente a las pandillas y la criminalidad.

Trump también advirtió que su administración “no tolerará la falta de ley en el hemisferio”, tras indicar que todos los países participantes del acuerdo firmado hoy comparten las mismas prioridades: seguridad, prosperidad y Estado de derecho.

Además del presidente panameño, también firmaron el acuerdo Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Abinader (República Dominicana), Mohamed Irfaan Ali (Guyana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica). Además, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció a los 12 países firmantes del acuerdo que crea la coalición «Escudo de las Américas», señalando que Estados Unidos quiere ser socio de estos países para el desarrollo de sus economías y seguridad.

“El presidente Trump ha hecho de esta reunión una prioridad en su administración. Hay muchos presidentes de Estados Unidos que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho. Estamos muy agradecidos con los 12 países que hoy están aquí, estos son países que no solo son aliados de Estados Unidos, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros, y queda mucho por hacer”, dijo Rubio en el acto de firma del acuerdo hoy en la ciudad de Miami.

Resaltó también que los 12 países del continente aliados en este acuerdo tienen una gran población y mucho potencial.

Durante el encuentro también participaron el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y Kristi Noem como coordinadora del plan de acción del acuerdo, además de los cancilleres de los 12 países firmantes.