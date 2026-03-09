Panamá pierde contra Colombia y queda eliminado del Clásico Mundial

Luego de la emocionante victoria contra Canadá, la novena nacional no pudo sostener el ritmo con Colombia y perdió con marcador de 4-3, resultado que la deja eliminada del torneo.

Los cafeteros maniataron a la toletería panameña por espacio de 6 innings, en el que los lanzadores Adrián Almeida y Austin Bergner se combinaron para lanzar un no hit no run.

Por Panamá, lo más resaltante fue la actuación de Paolo Espino, quien lanzó 4 1/3 entradas sin permitir carreras en su última aparición como profesional. Espino, quien lanzó para Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006 a los 19 años, anunció a principios de esta semana su retiro del béisbol tras el Clásico.

Panamá y Colombia finalizaron la fase de grupos con un récord de 1-3, aunque aún se desconoce qué equipo descenderá del Grupo A. Esto se debe a que Canadá (1-1) aún podría terminar con un récord de 1-3 en la fase de grupos. En caso de un desempate entre dos equipos, Panamá descendería a la fase clasificatoria debido a su historial de enfrentamientos directos contra Colombia. Sin embargo, en un posible desempate entre tres equipos, se utilizarían desempates adicionales por cociente de carreras.