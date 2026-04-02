Panamá tendrá 247 atletas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Durante la ceremonia, autoridades deportivas, atletas, entrenadores, familiares y representantes de distintas instituciones acompañaron este importante momento, en el que se dio a conocer el grupo de jóvenes que defenderá los colores patrios con determinación, disciplina y un profundo amor por Panamá.

El Team Panamá estará integrado por 247 atletas, acompañados por 81 entrenadores, 23 miembros del equipo interdisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, 7 integrantes del equipo de comunicaciones y 4 representantes de la jefatura de misión, conformando así una delegación sólida y preparada para afrontar este gran reto deportivo.

La representación nacional tendrá presencia en los 23 deportes que formarán parte del programa oficial de los Juegos, participando en 33 modalidades y 160 pruebas, donde se medirá ante cerca de dos mil atletas de los 14 países que, junto con Panamá, integran la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), lo que refleja el crecimiento del deporte juvenil panameño y el trabajo constante que se ha venido desarrollando en distintas disciplinas durante los últimos años.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la escogencia de los abanderados de la delegación, en el marco de la primera Asamblea General Ordinaria del año.

En medio de un ambiente de entusiasmo y orgullo patrio, y luego de un proceso de postulación y votación, fueron seleccionados Dessire Frías (karate) y Raúl Antadillas (natación), quienes fueron designados como los encargados de portar el pabellón nacional en la inauguración del evento multideportivo.

En representación de las atletas femeninas, y ante la ausencia de Dessire Frías —quien se encuentra realizando un exigente campamento de preparación en los Estados Unidos—, la judoca Julieta Escobar recibió simbólicamente la bandera nacional durante la ceremonia, en compañía de Raúl Antadillas, en un gesto que reafirma la unidad y el espíritu colectivo que caracteriza a esta nueva generación de deportistas.

El acto de entrega del pabellón tricolor representó mucho más que un reconocimiento individual. Se trató de un símbolo del compromiso que asumen estos atletas, quienes competirán con pasión, coraje y determinación para dejar en alto el nombre de Panamá en cada una de las pruebas.

Sobre el final del evento, se dirigieron a los presentes la Sra. Lucy Molinar, ministra de Educación, y la Licda. Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, quienes ofrecieron palabras de respaldo y motivación para toda la delegación. Ambas autoridades destacaron el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de los atletas, al tiempo que reiteraron el apoyo institucional hacia el deporte juvenil como una herramienta de formación y desarrollo para el país.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se celebrarán del 12 al 25 de abril, fechas en las que el país se convertirá en el epicentro del deporte juvenil de la región. Con el respaldo del público panameño y la oportunidad de competir en casa, los integrantes del Team Panamá buscarán demostrar su talento y continuar construyendo el futuro del deporte nacional.

Panamá ya está lista para apoyar a su delegación y acompañar a estos jóvenes atletas en un camino que no solo representa competencia, sino también orgullo, identidad y el sueño de representar a la nación en lo más alto.