Panamericanos de Surf | 4 Panameños vieron acción hoy en el primer dia de competencias

Hoy iniciaron oficialmente las competencias en los panamericanos de surf y 4 panameños ingresaron a las aguas de playa venao a competir contra los mejores surfistas Las capitalinas Eyleen Pitti y Maria Canales hicieron su debut en la primera manga de Sup Surf Femenino.

Las nuestras no pudieron alcanzar los primeros puestos al verse superadas por la argentina Luccia Cosoleto y la ecuatoriana Xiomara Bowen, quienes en sus primeros rides le sacaron ventaja a las chicas. A pesar de verse superadas las panameñas tendrán la oportunidad de ir a un repechaje el día miércoles.

Para la version del SUP Surf masculino estuvieron Ricardo ‘ricky’ Chiari quien quedo de tercero en su manga, contento a pesar de no quedar en los 2 primeros lugares, pero con chances para el repechaje. “Un poco complicado, ya que las buenas olas nos estaban reventando casi en la orillla, por lo que me costaba tomar una que otra buena. Pero aún así reconozco el gran nivel de los oponentes, quienes lo hicieron muy bien hoy’, concluyó el surfista de 52 años.

El último panameño en competir fue el capitalino, Edonays Caballero, quien le costaba escoger la mejor ola para el ride y no pudo superar a sus oponentes, pero clasificó al repechaje.

Para mañana las competencias inician con longboard de damas y caballeros a partir de las 8 am y también se disputarán las semifinales de Sup Surf masculino y femenino.