Placas de enero a agosto 2026 ya pueden ser retiradas

Propietarios de vehículos y motos con placa entre enero y agosto del 2026 ya pueden ir al Centro de Atención al Contribuyente en el parque Francisco Arias Paredes a retirarla.

La Alcaldía de Panamá informa que las placas se mantendrán en los depósitos durante un año a partir del mes de su expedición, antes de ser descartadas.

La Tesorería Municipal indicó que hay más de 300,000 placas pendientes, y una morosidad acumulada en el pago de este impuesto de más de B/.3 millones, que siguen generando multas, recargos e intereses a los deudores.

Para retirar placas y calcomanías, los propietarios deben estar al día con el pago de este Impuesto de Circulación Vehicular, contar con el paz y salvo municipal y tener el revisado vigente.

El horario de atención del Centro de Atención en Calidonia de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.