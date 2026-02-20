Pocos colegios aumentarán las matrículas y mensualidades para 2026

De acuerdo a un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), una cantidad importante de colegios del país no aumentarán las matrículas y mensualidades para 2026.

La institución recordó que los colegios deben notificar cualquier aumento de matrícula o mensualidad con seis meses de anticipación y contar con la aprobación del Ministerio de Educación (Meduca).

Un monitoreo reciente indica que entre el 18% y el 20% de las escuelas privadas podrían elevar sus mensualidades este año, siempre que la medida esté debidamente justificada y se cumplan los plazos legales establecidos.

“Los aumentos no pueden aplicarse de manera sorpresiva. Deben cumplir con los tiempos y con la aprobación correspondiente. La ley es clara y se debe respetar”, enfatizó.