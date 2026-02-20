Connect with us

Pocos colegios aumentarán las matrículas y mensualidades para 2026

Trabajador de la ACP sufre accidente en vía del ferrocarril

Fumigan colegios en San Miguelito para evitar más casos de dengue

Meduca da detalles sobre el inicio del año escolar

Pago del Cepanim saldará la deuda de los trabajadores

3 horas atrás

De acuerdo a un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), una cantidad importante de colegios del país no aumentarán las matrículas y mensualidades para 2026.

La institución recordó que los colegios deben notificar cualquier aumento de matrícula o mensualidad con seis meses de anticipación y contar con la aprobación del Ministerio de Educación (Meduca).

Un monitoreo reciente indica que entre el 18% y el 20% de las escuelas privadas podrían elevar sus mensualidades este año, siempre que la medida esté debidamente justificada y se cumplan los plazos legales establecidos.

“Los aumentos no pueden aplicarse de manera sorpresiva. Deben cumplir con los tiempos y con la aprobación correspondiente. La ley es clara y se debe respetar”, enfatizó.

