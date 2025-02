Presidente Mulino inaugura el estadio Aristocles “Toco” Castillo en Veraguas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró hoy lunes el nuevo estadio de fútbol de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, bajo el nombre de Aristocles “Toco” Castillo, tras un proceso de rescate que lideró la actual administración que permitió, en solo siete meses, darle a esta población un coliseo con capacidad para más de 2,700 personas. La obra, que estuvo abandonada por siete años por pasados gobiernos, representa una inversión de B/.10 millones.

“Siento una gran complacencia hoy por estar entregando y rescatando este estadio del olvido y la desidia; de 7 a 8 años ha pasado abandonado, lleno de lodo y de fango como muchos otros estadios que estamos en proceso de recuperar”, dijo Mulino al manifestar que siente algo de rabia e impotencia de ver lo que cuesta al erario público rescatar estos proyectos.

En el caso del estadio Aristocles “Toco” Castillo, la obra empezó bajo un precio de B/.4.8 millones y se terminó pagando B/.10.9 millones. “Ahí salía estadio y medio de más, para poder llevar el deporte a las distintas provincias”, indicó Mulino afirmando que los responsables de daños como este tendrán que enfrentar al Ministerio Público.

Mulino también informó que su gobierno pronto anunciará un plan de reactivación económica urgente. “Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para ubicar los fondos públicos para poder rescatar al país. No es fácil, pero lo estamos haciendo con mucho orgullo, con mucho honor y, sobre todo, con un gran sacrificio del componente oficialista”, adelantó el mandatario.

El presidente Mulino también hizo un llamado a trabajar en positivo para el país, resaltando obras como el estadio entregado hoy en la provincia de Veraguas.

“Creo que este tipo de cosas benefician al país. Este es un país que quiere avanzar, no enfrascarse en luchas de gente que lo único que ha hecho en su vida es organizar huelgas y nada que tenga que ver con el futuro positivo del país. Llámenlos para una huelga y están mandados a hacer, no se los gana nadie. Aquí necesitamos el trabajo efectivo de gente que quiera al país. No de gente que por consignas politiqueras ideológicas de izquierda quieran paralizar Panamá”, resaltó Mulino.

El coliseo Aristocles “Toco” Castillo cuenta con capacidad para recibir a más de 2,700 personas, 80 estacionamientos, cancha con especificaciones FIFA (105X68), 17 kioscos para concesiones de bebidas y comidas, área para personas con discapacidad, dos pantallas y luces led interactivas.

La obra generó en su proceso de construcción unos 120 empleos directos y un número importante de empleos indirectos en la provincia de Veraguas.

“Tenemos que rescatar obras como esta. Esta semana iremos a Colón a quitarle las cadenas al estadio Roberto Mariano Bula, otro estadio que costó una barbaridad rescatar, una obra que iba a costar 15 millones terminó en 30 millones. Pero bueno, allí se verán los responsables con el Ministerio Público. Yo estoy comprometido en trabajar, en darles a ustedes el país que se merecen. Disfruten este estadio, pero lo más importante, cuídenlo, el mantenimiento es importante”, le pidió Mulino a la población de Veraguas.

Por su parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, indicó que finalmente se hizo justicia a la memoria de Aristocles “Toco” Castillo, quien dio mucho por el deporte en Veraguas.

Ordoñez destacó que se trató de un gran esfuerzo y que tuvo como motor la propuesta del presidente Mulino por hacer las cosas de manera distinta y de limpiar el deporte nacional.

“Solo les pido que nos ayuden a hacer de este estadio un modelo de autogestión para darle el mantenimiento requerido a las instalaciones deportivas. No lo dejemos perder. Sean el ejemplo a seguir en todos los coliseos nacionales. Vívanlo, porque esto es para ustedes”, sostuvo Ordoñez.

Durante la inauguración del estadio de fútbol en Veraguas, el presidente Mulino estuvo acompañado del director de Pandeportes, Miguel Ordoñez; los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; de Cultura, Maruja Herrera; de Educación, Lucy Molinar; el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango, y la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera Díaz.

Hoy se realiza el primer juego en este estadio, entre los equipos del San Francisco FC y el Veraguas United, de la Liga Panameña de Fútbol.