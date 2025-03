Presidente Mulino inaugura Expocomer y anuncia medidas para impulsar el turismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este martes Expocomer 2025, donde anunció medidas que faciliten los trámites para empresas en Panamá, así como nuevas acciones que den impulso al turismo.

Durante su discurso de apertura del evento ferial, el mandatario anunció la designación del viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango, como su representante ante el resto de los ministerios para iniciar el proceso de agilización de trámites para empresas, esto con el propósito de romper los cuellos de botella que se forman por requisitos excesivamente largos y engorrosos.

De igual manera, destacó que, junto al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, está trabajando para establecer en las islas turísticas del país comercios libres de impuestos (“duty free”) para que el visitante internacional pueda comprar a buenos precios.

“No se trata de restarle competencia a nadie, se trata de darle una oportunidad nacional al turismo panameño”, expresó Mulino.

En este sentido, añadió que este “es un gobierno de empresa privada, y no me causa ningún complejo decirlo…. pero en función de ello, no dejo de preocuparme de los aspectos sociales que implican gobernar”.

Destacó que entre sus iniciativas está construir nuevas marinas en las costas panameñas, y que ya ha recibido luz verde una iniciativa para impulsar la llegada de yates al país y, de esta forma, desarrollar el turismo de navegación y de pesca.

El presidente invitó a los expositores y empresarios, tanto locales como extranjeros, a invertir en nuestro país, y les agradeció su confianza al ofrecer sus productos y servicios en estos eventos feriales.

De forma paralela a Expocomer 2025 —que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Amador— se suman otros cuatro eventos feriales simultáneos: Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá. Estas ferias son iniciativas de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Acompañaron al presidente, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; ministros y viceministros de Estado, y directores de entidades públicas.

En el acto de inauguración, estuvieron el presidente de la CCIAP, Juan Arias Strunz; el presidente de Exposiciones y Eventos de la CCIAP, Manuel José Paredes; y el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría.