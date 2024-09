Presidente Mulino se reúne con CONEP y se prepara para segunda etapa del plan para salvar la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en la tarde de hoy con altos directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), para abordar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), en el marco de la cruzada nacional que lleva a cabo el Gobierno para salvar la entidad, cuyo programa de pensiones está al borde del colapso.

Con este encuentro, el presidente Mulino concluyó el periodo de acercamiento con los principales sectores del país, como preámbulo de una mesa de conversaciones que se instalará, y cuya fecha de inicio se anunciará la próxima semana.

“Panamá no es una isla y tenemos que plantear con seriedad qué vamos a hacer con el Seguro Social, que es la columna vertebral de todo el sistema financiero del país; columna vertebral de todo lo que existe en Panamá, tanto para el sector público como para el privado, y para el panameño, sobre todo los más necesitados. Iniciaremos un conversatorio próximamente; lo voy a presidir, junto con el ministro de Salud. No habrá facilitadores ni moderadores, lo voy a llevar adelante yo”, expresó el mandatario.

El presidente Mulino señaló que en la mesa de conversaciones todas las propuestas que se presenten serán bienvenidas, pero además de ser realistas, deben ser debidamente sustentadas, entendiendo que cualquiera que sea la solución que se logre en consenso, será una fórmula que vamos a pagar todos los panameños. Además, dijo, este es un tema que no puede aplazarse más y hay que atenderlo cuanto antes, ya que hay un déficit importante que cubrir en los próximos dos años y medio.

El jefe del Ejecutivo enfatizó que la mesa de conversaciones será únicamente para tratar la salvación de la CSS, y con un tiempo estipulado, ya que prevé llamar a los diputados de la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para los meses de noviembre y diciembre de este año, a fin de que se aprueben las reformas consensuadas con los diversos sectores.

“No voy a llamar esto diálogo por la CSS ni diálogo nacional. Esto es una mesa de conversación en torno al Seguro Social y su salvación. No más diálogo, no más mesas interminables, como ya se ha dado sin resultados. Este no es un tema ideológico ni la definición política del gobierno ni del país, un país de izquierda, derecha o centro derecha, esto no es eso. Esto es para discutir los temas puntuales para resolver un problema: la crisis de la CSS”, reiteró el presidente, quien destacó que la mesa contará con la participación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, como parte del equipo que lo acompañará.

El mandatario Mulino mencionó, además, que ha exhortado al recién ratificado director de la CSS, Dino Mon Vásquez, para que exija al director saliente, Enrique Lau Cortés, en el proceso de transición que deben iniciar próximamente, toda la información referente a la Caja en crisis para conocer, entre otras cosas, la situación en torno a la falta de medicamentos, insumos y mora quirúrgica.

Cabe destacar que en el proceso de acercamiento con los diversos sectores del país, el presidente Mulino se ha reunido con altos directivos del sector privado y de los partidos políticos, así como con los máximos dirigentes de los gremios de obreros, educadores y médicos.

En este último encuentro, participaron Temístocles Rosas, presidente del CONEP; Elisa Suárez de Gómez, vicepresidenta; junto a los miembros de la organización Roy A. Rivera, Julio de La Lastra, Gabriel Diez, Maruquel Beréstegui, Pedro Solís, Rubén Castillo Gill, Jorge Mesa, Juan La Calle, César Tribaldos, Antonio Fletcher, Severo Sousa, Ana Lisa Montenegro y Pablo Gutiérrez.