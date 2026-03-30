Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Productores de arroz sufren impacto por alza del combustible

NOTICIAS NACIONALES

Bomberos responden a críticas a su trabajo en Río Abajo

NOTICIAS NACIONALES

Protesta en Azuero por falta de agua potable

NOTICIAS NACIONALES

Varios hechos de violencia se registran en la provincia de Colón

NOTICIAS NACIONALES

Llegan el USS Gridley y el USS Nimitz a Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Productores de arroz sufren impacto por alza del combustible

Published

20 horas atrás

on

Se dispara en un 2% los costos de producción de arroz por alza del combustible y agroquímicos, informaron productores nacionales.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!