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Rechazan en primer debate proyecto para regular los cobros de matrículas

Published

3 días atrás

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Rechazan en primer debate proyecto que busca regular los cobros de matrículas y mensualidades en los centros educativos del país.

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