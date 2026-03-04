Royal Caribbean propone construir un dique seco en Puerto Armuelles para reparar sus cruceros

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles a los representantes de Royal Caribbean Group, quienes manifestaron su interés en el establecimiento de un dique seco flotante en el sector de Punta Piedra, Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, lo que generaría de 500 a 800 empleos en los próximos años.

Los ejecutivos explicaron el proyecto, que estaría diseñado para atender y reparar sus propios cruceros; además de otros buques portacontenedores y embarcaciones grandes especializadas.

La compañía explicó que con esta operación podrían aprovechar el tránsito de sus cruceros por Panamá para hacer reparaciones, en lugar de ir hasta Asia.

El dique flotante de 130 mil toneladas, proyectado de 400 metros, con la capacidad de levantar buques completamente cargados.

De igual forma, se refirieron a las diferentes etapas del proyecto entre los años 2026 y 2031, los servicios que proyectan presentar con la construcción del dique, el diseño de una plataforma industrial baja en carbono y resiliente, con una gestión responsable de aguas servidas y aplicando estándares internacionales de seguridad y medio ambiente.

El presidente Mulino destacó que este proyecto contribuiría a elevar la importancia estratégica de Panamá como centro marítimo, además de generar empleos calificados para la región de Barú y de toda la provincia, rescatando un área que ha estado abandonada por años.

Mulino afirmó que apoyará los esfuerzos para concretar la iniciativa, cuya inversión es por ahora panameña y su inició podría darse en este año 2026.

Mientras se desarrolla este proyecto, podría capacitarse al personal, ampliando en Puerto Armuelles el programa del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), añadió el presidente. Asimismo, agradeció el haber visto y seleccionado a Panamá para invertir, en donde además se encuentran empresarios japoneses interesados en desarrollar otros proyectos.

En la reunión participaron el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Joshua Carrol (vicepresidente senior de Destinos para Royal Caribbean Group); Cristóbal Bernstein (gerente senior de Desarrollo de Negocios y Destinos); Andre Pousada (vicepresidente Regional); Alfonso Tarazi, Isaac Tarazi, Paolo Mele y Edward Dolan.