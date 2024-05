Scarlett Johansson dice que una voz de ChatGPT es “inquietantemente similar” a la suya

OpenAI dijo que planea detener el uso de una de sus voces de ChatGPT que, según la actriz de “Her”, Scarlett Johansson, suena “inquietantemente similar” a la suya.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, OpenAI dijo el lunes que está “trabajando para pausar” Sky, el nombre de una de las cinco voces con las que los usuarios de ChatGPT pueden elegir hablar. La compañía señaló que había “escuchado preguntas” sobre cómo selecciona las opciones de audio realistas disponibles para su chatbot insignia de inteligencia artificial, particularmente Sky, y quería abordarlas.

Entre los que plantearon preguntas estaba Johansson, quien prestó su voz a una asistente de inteligencia artificial (IA) ficticia, y en ese momento futurista, en la película de 2013 “Her”.

Johansson emitió un comunicado diciendo que el CEO de OpenAI, Sam Altman, se había aproximado a ella en septiembre para preguntarle si prestaría su voz al sistema, diciendo que sentía que sería “reconfortante para las personas” que no se sienten cómodas con la tecnología. La actriz dijo que rechazó la oferta.

“Cuando escuché el demo lanzado, me sorprendió, me enojó y no pude creer que el sr. Altman buscara una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia”, dijo Johansson.