Se estrella un avión ruso con 65 prisioneros de guerra ucranianos

Un avión militar ruso de transporte que llevaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos, seis tripulantes y tres acompañantes se estrelló el miércoles por la mañana en la región rusa de Belgorod, cerca de Ucrania, según el Ministerio ruso de Defensa.

En un primer momento no estaba claro qué había provocado el siniestro, ocurrido en torno a las 11 de la mañana. También se desconocía si había sobrevivientes. The Associated Press no pudo confirmar quién iba en el avión, y las autoridades ucranianas no hicieron comentario en un primer momento.

Había un equipo militar especial camino del lugar, según el ministerio ruso.

Los prisioneros viajaban a la zona de la frontera para un intercambio, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.