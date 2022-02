Sebastián Yatra sorprendido por nominación al Oscar

El cantante colombiano Sebastián Yatra se manifestó este martes sorprendido y feliz por la nominación a los premios Oscar de la canción “Dos oruguitas” de la película “Encanto” (Byron Howard y Jared Bush), también postulada a mejor filme animado y a banda sonora.

La canción, interpretada por Yatra, hace parte del conjunto de temas de la película, que fueron compuestos por el genio musical Lin-Manuel Miranda, el estadounidense de origen puertorriqueño detrás de obras célebres como “Hamilton”.

Lo “estoy procesando”, afirmó el cantante y compositor colombiano, al ser interrogado por la nominación y al confesar que pese a haber estado alejado del asunto días antes, hoy siguió con atención el anuncio de los aspirantes a los premios.

“Gracias a Dios, anunciaron “Dos oruguitas” de segunda, porque si la anunciaban de quinta me moría de los nervios”, comentó a W Radio.

Yatra agradeció a Miranda por haberlo invitado “a hacer parte de la película” y por haber escogido “mi voz entre tantas voces colombianas especulares” para interpretar “Dos oruguitas”.

Relató que todo lo relacionado con “Encanto”, la película animada de Disney inspirada en Colombia y con un mensaje sobre el valor de la familia, ha sido emotivo y sorprendente.

“Esto empezó hace ocho meses como un chiste en el sentido de que me llamaron y uno dice esto no es de verdad y terminó pasando, y terminó siendo la canción más importante para ellos en la película, en el sentido de que pasa en el nudo y en el desenlace”, precisó.

Confió en poder estar la noche de la ceremonia de los Oscar en el escenario cantando la canción, en lo que se anuncia desde ya como una dura competencia, dado que el resto de aspirantes son los temas “Be Alive” (Beyonce), “Down to Joy” (Van Morrison), “No time to die” (Billie Eilish) y “Somehow You Do” (Reba McEntire).

“Estamos ya a un mes y medio de los Oscar y la idea, Dios quiera, es estar cantando allá. No sé si voy a ser el primer colombiano en cantar en los Oscar, pero pensaría que sí”, apuntó. (ANSA)