Serie B | Parma no pudo pasar del empate frente al Cittadella; Brunetta botó el penal del triunfo al final

Parma tuvo el gol de la victoria, pero el argentino Brunetta ahogó el grito de los tifosis en el Ennio Tardini. Los cruzados no podían cometer errores, este partido tenía que significar el inicio para en 9 fechas alcanzar posiciones de playoffs. Un partido que inicio con muchas faltas cometidas por ambos equipos, donde no encontraban el juego fluido, a partir del minuto 18′ Parma tomó el balón y empezó a dominar llegando al área del guardameta Kastrati pero era poco. Cittadella no le tocaba otra que esperar que los cruzados perdieran un balón y empezar las contras. En una coacción de contra Mirko Antonucci pisaba el área chica del Parma y Denis Maan en una fuerte entrada termina derribándolo y el arbitro pitando falta para los visitantes y Giacomo Beretta manda el balón al fondo del arco que defendía el joven arquero Turk.

Parma seguía dominando con un gran partido para el argentino Franco mudo Vásquez, quien se estaba cargando el equipo al hombro pero no encontraba esa conexión con sus delanteros Simy y Benedyczak yéndose al descanso del medio tiempo abajo en el marcador. Para el segundo tiempo Cittadella jugaba a los trompicones, pero complicando a los parmesanos. El reloj seguía su marcha y los cambios del mister Iachini empezaban a darle mas profundidad a los de casa con el portugués Correia y el Argentino Brunetta quienes le daban mas posicionamiento en ataque. Al 74′ en una falta cometida cerca del área el arbitro termina llevándose con roja al Argentino Visentín a las duchas quien tenia amarilla. Los de casa seguían dominando y los de la ciudadela solamente se defendían de los constantes ataques.

Cuando parecía que el partido se quedaría empatado Giacomo Beretta, autor del gol del Cittadella comete una mano en el centro del área donde intentaba obstruir la trayectoria de un balón para que no le quedara a los delanteros del Parma. El penal lo ejecuta Brunetta pero le pega al travesaño y el argentino queda destruido en el piso y el arbitro pita el fin del encuentro.