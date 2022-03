¡5 PARTIDOS DE FÚTBOL PARA NO DESPEGARTE DE LAS PANTALLAS DE NEX ESTE FIN DE SEMANA!

Las mejores ligas que traemos por las pantallas de NEX, este fin de semana te dará encuentros donde la adrenalina, el ímpetu y hasta el desespero serán protagonistas, y no querrás perderte ni un minuto de los partidos.

PARMA-CITTADELLA | 11 MAR. 2:30 PM

Los dirigidos por Giuseppe Iachini, reciben al siempre complicado Cittadella en el Ennio Tardini. En este partido los cruzados llevan la baja sensible de Gianluigi Buffon, quien se lesiono en los entrenamientos y no aparecerá hasta la próxima fecha. Por parte del equipo de Venecia, no contarán con su mejor atacante el español-senegalés Mamadou Tounkara.

NECAXA-QUERÉTARO | 11 MAR. 8:00 PM

El equipo de los Rayos del Necaxa se ha quedado sin gasolina en el torneo y se han atascado en la 14º posición de la Liga MX y no ganan desde el 23 de Enero, por lo que la victoria hoy es una obligación para el DT Jimmy Lozano.

Por otro lado llega el golpeado equipo de los gallos del Querétaro, con múltiples sanciones y una situación delicada debido a los hechos violentos que se suscitaron el sábado pasado, donde tuvieron que suspender el encuentro por la invacion del publico a la cancha por culpa de los antisociales vestidos de hinchas, cancelando el encuentro y dándole los 3 puntos al campeón, Atlas.

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin | 12 Mar. 12:30 PM

El Gladbach no quiere seguir hundiéndose en la tabla, pero les tocará enfrentarse a unos que duermen en el puesto del Playoff, del descenso, Hertha Berlín. Este encuentro será muy parejo. Ambos equipos vienen de perder en la jornada pasada. Monchengladbach no pudo con el Stuttgart perdiendo 3-2 y el Hertha Berlín cayó vapuleado en su casa 4-1 contra el Frankfurt.

Si Hertha Berlín llega a ganar este encuentro y el Arminia de Andrés Andrade pierde frente al Dortmund el domingo, el equipo del panameño se metería nuevamente en zona de descenso.

PISA-CREMONOSE | 13 MAR.

Que lindo encuentro para cerrar la jornada 29. Pisa es tercero con 52 puntos y Cremonese es segundo con 53 puntos. Sencillo, el que gana este partido se queda con la segunda posición a falta de nueve jornadas para que finalice la Serie B Italiana, aunque esta muy reñida esa batalla por el ascenso directo, donde Brescia también tiene oportunidad de quedar segundo.

El equipo del pisa ha ganado sus 2 últimos encuentros aunque con 2 equipos que marchan de últimos en la tabla, por lo que este encuentro será una prueba de fuego ante un complicado rival. Por el equipo de los violines en este 2022 solo han perdido un partido y fue ante el líder Lecce. En su ultimo encuentro le ganaron al Brescia 2-1 con goles de Gaetano y Di Carmine.

TOLUCA-PACHUCA | 13 MAR. 1:00 PM

Los separan 6 puntos de la tabla pero el performance de ambos equipos anda bien en 9 jornadas. Toluca viene de ganar 1-0 y Pachuca viene descansado al no jugar en la jornada 9, aun así manteniéndose segundo del torneo por detrás del Puebla. Este se postula para ser uno de los mejores encuentros de este fin de semana en la Liga MX