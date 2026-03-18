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Sin respaldo iniciativa del Ejecutivo para el uso del etanol

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11 horas atrás

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La iniciativa del propuesta por el Ejecutivo sobre el uso del etanol, no contó con el respaldo mayoritario en la Asamblea Nacional.

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